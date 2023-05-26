На борьбу со свалками на мусорных площадках направят миллион

Шины и строительный мусор продолжают скапливаться на контейнерных площадках столицы Карелии.

По словам сити-менеджера Владимира Любарского, петрозаводчане должны выбрасывать эти отходы за дополнительную плату, иначе их могут оштрафовать. Но если никого не поймали, то свалки на мусорных площадках должны убирать либо городские власти, либо управляющие компании и ТСЖ.

Администрация Петрозаводска в ближайшее время заключит контракт на сумму один миллион рублей, написал в своем аккаунте Любарский. Столько власти города потратят на ликвидацию контейнерных свалок.

Также в нескольких местах могут установить стационарные контейнеры для сбора старых автомобильных шин. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»