Пятьсот кошек в Петрозаводске стерилизовано по льготной программе

Пума стала пятисотой кошкой, прооперированной по программе льготной стерилизации. Пуме повезло — у нее есть хозяйка. Сегодня любой владелец домашнего животного может стерилизовать своего питомца по проекту.

Однако главная задача сотрудников приюта — регуляция численности популяции бездомных кошек.

Всего льготной программой планируется охватить восемьсот кошек.