26 мая 2023, 07:16
Пятьсот кошек в Петрозаводске стерилизовано по льготной программе
Проект реализуется при поддержке фонда грантов Главы Карелии второй год
Пума стала пятисотой кошкой, прооперированной по программе льготной стерилизации. Пуме повезло — у нее есть хозяйка. Сегодня любой владелец домашнего животного может стерилизовать своего питомца по проекту.
Однако главная задача сотрудников приюта — регуляция численности популяции бездомных кошек.
Всего льготной программой планируется охватить восемьсот кошек.