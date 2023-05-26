26 мая 2023, 07:16
Общество

Пятьсот кошек в Петрозаводске стерилизовано по льготной программе

Проект реализуется при поддержке фонда грантов Главы Карелии второй год

Пума стала пятисотой кошкой, прооперированной по программе льготной стерилизации. Пуме повезло — у нее есть хозяйка. Сегодня любой владелец домашнего животного может стерилизовать своего питомца по проекту.

Однако главная задача сотрудников приюта — регуляция численности популяции бездомных кошек.

Всего льготной программой планируется охватить восемьсот кошек.

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Метки: 
Первый Общественный Приют
Программа льготной стерилизации
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