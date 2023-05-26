«Комфортная среда» в Медвежьегорске не получилась

Благоустройство парка «Медвежье Заонежье» в Медвежьегорске получило финансирование после победы проекта на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в 2021 году. Бюджетных денег на проведение работ было выделено немало – порядка 70 миллионов. Большей частью средства федеральные.

Реконструкция должна была завершиться в сентябре прошлого года, но парк все еще стоит в недоделанном состоянии, вызывая возмущение местных жителей. То немногочисленное оборудование, которое было установлено, уже сломано вандалами. Сметная стоимость этого оборудования вызывает серьезные сомнения.

Подробнее об этом читайте здесь.