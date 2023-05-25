Вещдоки парка «Медвежье Заонежье»

Текст: Татьяна Смирнова

Крылатая фраза Салтыкова-Щедрина, что «власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления», очень подходит для характеристики взаимоотношений жителей Медвежьегорска и местных управленцев. Последний пример: затянувшееся ожидание завершения реконструкции городского парка с названием «Вичка», или «Медвежье Заонежье».

Бюджетных денег на проведение работ было выделено немало – порядка 70 миллионов. Большей частью средства федеральные. Реконструкцию, которая должна была в основном завершиться в сентябре прошлого года, инспектировали чиновники карельского правительства, но парк все еще стоит в недоделанном состоянии, вызывая возмущение местных жителей. Лето на носу, а горожане и гости Медвежьегорска лишены возможности полноценно отдыхать на любимом берегу впадающей в Онежское озеро реки Вички.

«Проект победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в 2021 году. Конкуренция была серьезная: поступило 307 заявок из 73 регионов страны. Медвежьегорск вошел в число лидеров, наряду с Кемью и Сегежей, и получит федеральные средства на реализацию проекта, – рассказывали СМИ прошлой осенью о завершении первого этапа благоустройства парка «Медвежье Заонежье». – Работы ведутся на деньги из федерального бюджета, 50 млн рублей. Как рассказал представитель подрядчика, в парке уложили новый асфальт и бортовой камень, закуплены сцена и малые архитектурные формы, качели, карусели, батут…»

В соответствии с документами, которые имеются в распоряжении редакции, подрядчик ООО «Автодороги – Питкяранта» должен был освоить выделенные средства в октябре прошлого года, но, видимо, их оказалось недостаточно, и в бюджете нашли еще двадцать миллионов…

7 мая в местный паблик «Команда жителей. Медвежьегорский район» с вопросами обратился его подписчик:

«Работы по благоустройству городского парка еще не выполнены, а горе-жители уже сломали часть оборудования (экскаватор, качалка на пружине, детский столик, ставни сцены, ограждение площадки для мусора). Возмущает и вызывает вопросы качество работ деревянного настила вдоль озера. Доска закреплена не должным образом и при ходьбе неустойчива. Мостик у озера тоже при ходьбе раскачивается… Также обращаю внимание должностных лиц на необходимость принять меры к устранению дефектов работ и недолжной эксплуатации оборудования. Очень интересно: сколько это все оборудование стоит? Его качество вызывает большие сомнения».

Размещенные вместе с постом фотографии испорченного «оборудования» и впрямь впечатляют. Но куда больше изумляет стоимость «малых форм» - расценки мы обнаружили в проекте сметы контракта. Интерактивный игровой экскаватор, который сломался вскоре после установки – за 200 тысяч рублей, батут диаметром чуть больше метра – почти за полмиллиона рублей, детский игровой столик тоже не устоявший под натиском отдыхающих – за 105 тысяч рублей, качалка на пружине «Родео» за скромные 33 тысяч рублей, от которой остались лишь воспоминания… Скамейки на бетонном основании общей стоимостью почти 300 тысяч рублей так до сих пор не установлена, на пляже валяются только «бетонные основания», которые больше напоминают мусорницы.





«По данному инциденту возбуждено дело в правоохранительных органах, перечисленные элементы оборудования являются вещдоками на период следствия. По окончании следственных действий и качалка, и экскаватор будут восстановлены, также появится ясность за чей счёт будет восстанавливаться оборудование»,

– ответила читателям местного паблика администрация Медвежьегорского района, а мы сохранили стилистику ответа. Видимо, гражданам дали понять, что пока идет следствие, на продолжение обустройства парка нечего рассчитывать?

«Хочу задать вопрос главе районной администрации Антипову. Когда вы потребуете исполнения контракта от организации, которая проводит работы по благоустройству городского парка (замена некачественного оборудования, озеленение и завершение работ)? Когда откроется туалет? Сами будете работать, или вас пинать нужно постоянно?», – 19 мая в том же паблике обратились к главе районной администрации раздраженные жители. Они тоже познакомились с перейскурантом и находятся в состоянии изумления. Установка «энергонезависимого туалета» (только установка?), судя про прейскуранту, обошлась прошлой осенью в 2,5 миллиона рублей, но почему туалет до сих пор заперт?

«В настоящее время продолжаются работы по благоустройству Городского парка. В рамках контракта будет установлено кафе, выполнен монтаж оборудования веревочного парка, лодочной станции, мангальной зоны. Все выявленные недостатки после зимнего периода будут устранены», – хладнокровно отвечает администрация, дескать, потерпите еще немного – календарное лето у нас еще не настало.

На что медвежьегорцы задают вопрос, а причем тут кафе, мангальная зона и так далее, ведь это не входит в стоимость проекта парка, а частная инициатива местных предпринимателей. Откройте уже парк!

Наверное, настало время кураторам из карельского правительства потребовать от районной администрации, чтобы федеральные средства были освоены, и стукнуть по столу кулаком. Но только не по детскому, который установлен в «Медвежьем Заонежье». Развалится, не дай Бог.

P.S. Вообще что-то не везет жителям Карелии с парками-подарками, обустраиваемыми за бюджетный счет. Другой пример – парк Сувилахти в центре Суоярви, который местные жители назвали «Лысой горой». На его обустройство было потрачено более 40 миллионов рублей, которые ушли на некачественную плитку, пластиковые малые формы и качели, фонари, которые разваливались на глазах... Выводов власть не сделала, хотя кто только эту стройку не курировал.