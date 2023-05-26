Погрануправление ФСБ приглашает отметить день защитников рубежей

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия приглашает жителей Петрозаводска и Карелии, гостей республики на торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня пограничника и 105-летию со дня учреждения пограничной охраны.

Праздничные мероприятия начнутся 28 мая в Петрозаводске на Площади Кирова в 10:40.

Будут представлены показательные выступления сотрудников Пограничного управления, демонстрация вооружения и снаряжения, применяющихся в охране государственной границы, полевая кухня, выставка фотографий и детских рисунков на пограничную тематику. (0+)