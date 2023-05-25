25 мая 2023, 21:24
Схема движения транспорта изменится на Перевалке
В Петрозаводске вводятся ограничения ради безопасности пешеходов и водителей
В Петрозаводске в июне изменится схема движения транспорта на Перевалке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, с 14 июня изменения будут введены на пересечении улиц Пархоменко и Черняховского. Съезд с улицы Черняховского на улицу Пархоменко в районе дома №50 станет односторонним. Водители могут поворачивать на улицу Пархоменко на следующем съезде в этом направлении - в районе дома №20 по улице Фрунзе.
Автомобилистов просят быть внимательными. Участникам движения следует руководствоваться установленными дорожными знаками. // Фото «Петрозаводск говорит»