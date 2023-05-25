В самой красивой карельской деревне пекли пироги ночью

Как признались организаторы акции, им было очень странно топить печь и выпекать калитки поздно вечером, ведь традиционно они пекутся с утра.

«Но участникам мастер-класса «Одно тесто — три пирога» было очень комфортно. И пироги получились не хуже утренних. Первый опыт понравился. Будем участвовать в следующих «Ночах» и думать над расширением программы. Спасибо гостям, которые рискнули приехать на ночь в деревню», — поделилась мнением Надежда Калмыкова — хранительница традиций деревни Кинерма.

Гости из Петрозаводска пекли из одного и того же теста калитки сульчины и кейтинпира.

«Выпечка получилась ладненькая и вкусная... А какой чай из самовара! Ммм!», — делятся впечатлениями участники в сообществе «КАММ. Карельская Ассоциация Малых Музеев». // фото сообщества «КАММ. Карельская Ассоциация Малых Музеев» ВК