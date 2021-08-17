Служебный пес из Санкт-Петербурга получил итальянскую премию

В Италии вручили традиционную премию «Собачья верность». В этом году награду получили 11 собак из Италии и российская немецкая овчарка Волк-Меркурий. Пес является воспитанником Центра кинологической службы (ЦКС) ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его отметили за спасение девушки от изнасилования.

История, за которую наградили пса, произошла осенью прошлого года в Ломоносове. Пятнадцатилетняя девушка вышла из дома вечером, чтобы отправиться к матери на работу, но туда не добралась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.

«Я была на суточном дежурстве. В качестве образца искомого запаха я выбрала предмет, сохранивший сильный запах девочки, — наволочку подушки, на которой она спала»,

— приводит слова Марии Копцевой РИА «Новости».

После этого Волк-Меркурий взял след и привел полицейских к заброшенной постройке, в которой находилась пропавшая. Как выяснилось, девушку удерживал мужчина, который собирался ее изнасиловать. Его задержали, а потерпевшей оказали медицинскую помощь. // Фото: https://www.sobaka.ru/