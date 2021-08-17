Жалобы жителей проезда Автолюбителей услышали

Прошло выездное совещание на одном из 20 участков дорог (проезд Автолюбителей), подлежащих ремонту через общий муниципальный контракт стоимостью около 28 млн рублей. На проезде будет осуществлено фрезерование асфальта, затем его укладка с захватом нескольких «карманов», уходящих в сторону жилых домов.

Поступало много жалоб от местных жителей на запыленность, на большую вибрацию от активно проезжающего автотранспорта. Проезд Автолюбителей служит некой альтернативой улице Заводской, по ней в основном ездит грузовой транспорт, так что жалобы местных жителей понять можно.

Средств на весь проезд не нашлось, но на участок возле жилых домов вплоть до Соломенского шоссе средства выделили.

«Проблемы как могли решили: асфальтированное покрытие сократит вибрацию и уберет пыль»,

- прокомментировал депутат Петросовета Дмитрий Кузнецов (Видео)