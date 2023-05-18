Следственный комитет подключился к поискам пропавшего в Карелии юноши

Следственный комитет подключился к поискам 16-летнего Степана Пантелеева, пропавшего в Карелии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи проводят доследственную проверку по факту исчезновения юноши.

Напомним, воспитанник социального учреждения Степан Пантелеев 3 мая покинул место жительства в Олонце. Юноша может находиться в Петрозаводске. На вид парню 15-16 лет, рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, короткая стрижка. Был одет в красные штаны с белыми полосками, синюю спортивную кофту с белыми полосками.

Всех, кто знает, где находится этот юноша, просят звонить в Олонецкий межрайонный следственный отдел - 8921-800-00-87 или в полицию - 102. // Фото: Istock, МВД по РК