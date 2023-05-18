18 мая 2023, 14:51
Жительница Карелии впервые пошла на преступление в 64 года
В Пудожском районе пенсионерка не удержалась перед соблазном украсть чужие деньги
В полицию Пудожского района обратился 71-летний житель одной из деревень. Мужчина рассказал, что лишился сбережений, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что последней в гости к пенсионеру заходила 64-летняя знакомая. Хозяин угостил женщину алкоголем и сам показал, где хранит деньги. Подруга помогла ему пересчитать их.
Подозреваемая призналась в краже. Она рассказала, что дождалась, пока ее друг уснет, после чего забрала 20 тысяч рублей. Женщина раздала долги и купила продукты, оставшиеся деньги у нее изъяли.
Возбуждено уголовное дело. Ранее проблем с законом у пожилой жительницы Карелии не возникало. // Фото: unsplash.com