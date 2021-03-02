02 марта 2021, 17:33
Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
Тело 54-летнего мужчины было обнаружено в ходе тушения возгорания в жилом доме в Ладва-Ветке
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Прионежском районе, сообщает Следком Карелии.
Пожар случился 1 марта в деревянном доме в поселке Ладва-Ветка.
В ходе тушения в доме было обнаружено тело 54-летнего мужчины, который там проживал. В настоящее время причины возгорания и смерти мужчины устанавливаются.
«Петрозаводск говорит» ранее писал о ЧП в Ладва-Ветке. (фото ugra-news.net)