02 марта 2021, 17:33
Происшествия

Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины при пожаре

Тело 54-летнего мужчины было обнаружено в ходе тушения возгорания в жилом доме в Ладва-Ветке

Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Прионежском районе, сообщает Следком Карелии.

Пожар случился 1 марта в деревянном доме в поселке Ладва-Ветка.

В ходе тушения в доме было обнаружено тело 54-летнего мужчины, который там проживал. В настоящее время причины возгорания и смерти мужчины устанавливаются. 

«Петрозаводск говорит» ранее писал о ЧП в Ладва-Ветке. (фото ugra-news.net)

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