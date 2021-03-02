Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины при пожаре

Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Прионежском районе, сообщает Следком Карелии.

Пожар случился 1 марта в деревянном доме в поселке Ладва-Ветка.

В ходе тушения в доме было обнаружено тело 54-летнего мужчины, который там проживал. В настоящее время причины возгорания и смерти мужчины устанавливаются.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о ЧП в Ладва-Ветке. (фото ugra-news.net)