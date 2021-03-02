02 марта 2021, 16:36
Петрозаводчанка не успела сбыть украденную вещь
В ТРЦ похитили мужскую куртку, под подозрением полиции оказалась уроженка соседнего региона
В полицию обратился работник одного из торгово-развлекательных центров Петрозаводска, который заявил, что из отдела одежды похищена мужская куртка стоимостью 3 199 рублей, сообщает МВД Карелии
Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 42-летняя, уже имевшая проблемы с законом, уроженка Мурманской области, длительное время проживающая в столице Карелии.
Подозреваемая дала признательные показания. Похищенное имущество она намеревалась сбыть, однако осуществить задуманное не успела. Полицейские изъяли похищенную куртку раньше.
Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru