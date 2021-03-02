Петрозаводчанка не успела сбыть украденную вещь

В полицию обратился работник одного из торгово-развлекательных центров Петрозаводска, который заявил, что из отдела одежды похищена мужская куртка стоимостью 3 199 рублей, сообщает МВД Карелии

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 42-летняя, уже имевшая проблемы с законом, уроженка Мурманской области, длительное время проживающая в столице Карелии.

Подозреваемая дала признательные показания. Похищенное имущество она намеревалась сбыть, однако осуществить задуманное не успела. Полицейские изъяли похищенную куртку раньше.

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru