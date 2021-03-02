Житель Петрозаводска продал имущество фирмы, которое сторожил

В полицию Лоухского района поступило заявление от руководителя одного из предприятий о краже, сообщает МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с территории организации были похищены строительные инструменты на общую сумму 50 тысяч рублей. Заявитель предположил, что совершить хищение мог один из работников, с которым у него неоднократно возникали недопонимания по поводу заработной платы.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 43-летний житель Петрозаводска, который неофициально подрабатывал сторожем.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что выполнял свои обязанности на протяжении трех месяцев, однако заработную плату, порядка 80 тысяч рублей, так и не получил. Переговоры с начальством результата не приносили. Терпению сотрудника настал конец: он похитил и сбыл чужое имущество. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Фото с сайта extremum.spb.ru