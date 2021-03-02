Мужчина погиб в понедельник вечером на пожаре в Карелии

Вчера в 22:07 на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что в поселке Ладва-Ветка горит частный жилой дом. По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселков Ладва и Пай, сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. В результате ЧП строение дома было значительно повреждено огнем.

В ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины. По словам очевидцев, в огне мог погибнуть хозяин дома, которого видели в магазине, когда он покупал спиртное.

Сейчас по данному пожару проводят проверку не только пожарные специалисты, но и сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить причину этой трагедии. Фото yandex.net