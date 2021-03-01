01 марта 2021, 22:22
Происшествия

В Петрозаводске сегодня утром машина горела на Древлянке

Автомобиль загорелся на стоянке перед зданием поликлиники № 1

В 10 часов 20 минут пожарные Петрозаводска привлекались для борьбы с огнем охватившим автомобиль на стоянке у дома № 40 по Лесному проспекту.

К месту происшествия на двух машинах выезжали десять пожарных.

В 10:31 пожар удалось ликвидировать.

Благодаря камере компании «Ситилинк» мы можем увидеть место горения. В 10:26 хорошо видна пожарная машина.

Фото – скриншот с видео.

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Петрозаводск
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Пожарные
автомобиль загорелся