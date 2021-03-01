На Сегежском ЦБК прокомментировали утренний пожар

В паблике «Сегежа слушает» появилось сообщение о пожаре на Сегежском ЦБК. Каких-либо подробностей в анонимное сообщение не содержало. В нем коротко было сказано лишь, что сгорела девятая бумагоделательная машина, десятая приостановлена, а что с одиннадцатой – неизвестно.

В пресс-службе МЧС Карелии нам подтвердили, что сегодня на ЦБК примерно в 05:30 действительно случился пожар. Погибших и пострадавших в результате возгорания не было. По сообщению ведомства, сгорел рулон бумаги на площади примерно 50 кв.м.

Как рассказали на самом ЦБК, утром произошел пожар кабельного оборудования на бумагоделательной машине №9. Две другие машины - №10 и №11 - по установленному порядку были остановлены. Пожарные ликвидировали возгорание. На месте работают аварийные службы.

«Аварийные службы сейчас все проверяют. Все БДМ (прим.ред. бумагоделательная машина) должны запустить в ближайшее время, девятую - чуть позже»,

- прокомментировала специалист по связям с общественностью Сегежского ЦБК Натали Карапетян.

«Остановка машин не является чрезвычайной ситуацией, но их не будут запускать, пока не проверят», - добавила представитель предприятия. (фото lesprominform.ru)