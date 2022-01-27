Следком проверяет гибель мужчины на пожаре в Петрозаводске

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели человека на пожаре в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Как мы писали ранее, 25 января на улице Жуковского загорелся частный жилой дом. При тушении огня было обнаружено тело хозяина дома 1961 года рождения. Возможной причиной происшествия считается неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии. Выясняется причина смерти горожанина. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото pixabay.com/12019