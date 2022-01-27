Жителя Петрозаводска будут судить за нападение на полицейского

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в насилии в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в октябре 2021 года в полицию позвонила девушка-подросток. Она сообщила, что ее отец напился и ведет себя агрессивно. Прибывшие на вызов стражи порядка выяснили, что горожанин угрожал своей бывшей жене и несовершеннолетней дочери расправой. При задержании он напал на полицейского и ударил его двумя руками.

Известно, что ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев членам семьи.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото pixabay.com/Viki_B