27 января 2022, 16:00
Отдаленный микрорайон Петрозаводска остался без электричества
Энергетики ведут работы в районе Сулажгорского кирпичного завода
Сегодня в 15:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе Сулажгорского кирпичного завода. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, причиной произошедшего стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Повреждение устраняется.
Ориентировочное время возвращения электричества в дома горожан - 18 часов. Фото pixabay.com/WolfBlur