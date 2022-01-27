27 января 2022, 16:00
Происшествия

Отдаленный микрорайон Петрозаводска остался без электричества

Энергетики ведут работы в районе Сулажгорского кирпичного завода

Сегодня в 15:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе Сулажгорского кирпичного завода. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной произошедшего стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Повреждение устраняется.

Ориентировочное время возвращения электричества в дома горожан - 18 часов. Фото pixabay.com/WolfBlur

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Метки: 
Петрозаводск
сулажгорский кирпичный завод
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ЕДДС
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