Отдаленный микрорайон Петрозаводска остался без электричества

Сегодня в 15:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе Сулажгорского кирпичного завода. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной произошедшего стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Повреждение устраняется.

Ориентировочное время возвращения электричества в дома горожан - 18 часов. Фото pixabay.com/WolfBlur