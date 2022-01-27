Задержанный за хищение петрозаводчанин успел совершить еще одну кражу

Поход в гипермаркет обернулся для пожилого петрозаводчанина уголовным преследованием. Подробности рассказали в пресс-центре МВД.

Вечером 23 января нетрезвый 60-летний мужчина попытался унести водку, но был пойман сотрудником службы безопасности. Мужчину увели в помещение охраны и вызвали полицию. Впоследствии посетителя доставили в спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке.

Между тем охранник гипермаркета обнаружил, что с поста пропал смартфон. Ранее другой петрозаводчанин нашел этот гаджет в снегу у входа в торговую точку и отдал сотруднику службы безопасности.

Стражи порядка просмотрели записи с камеры наблюдения, установленной в помещении охраны магазина, и увидели, что задержанный за хищение петрозаводчанин взял телефон. Подозреваемый сознался и отдал устройство, которое впоследствии вернули законной хозяйке. В отношении задержанного 60-летнего мужчины возбудили уголовное дело о краже. Ему может грозить до двух лет лишения свободы. (фото pixabay.com, fsHH)