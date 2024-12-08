Следком Карелии проверяет инцидент с загоревшимся автобусом

В Карелии проводят проверку по факту возгорания пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Петрозаводск — Святозеро. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

Инцидент произошел 8 декабря около 15:00 неподалеку от поселка Матросы. В пассажирском автобусе марки «ПАЗ» вспыхнул двигатель. На момент возгорания в салоне находились семь человек, которые успели покинуть транспортное средство, так что обошлось без пострадавших.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося и оценивают действия ответственных лиц. Ранее сообщалось, что пожарные быстро ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение. Судя по фотографиям с места ЧП, автобус сгорел дотла. // фото: СУ СКР по Карелии