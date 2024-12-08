08 декабря 2024, 17:31
Пропавшего в начале декабря в Карелии мужчину нашли мертвым
Тело пропавшего у Спасской Губы мужчины нашли через неделю
В Карелии завершились поиски 36-летнего мужчины, пропавшего 1 декабря. О прекращении поисковых работ сообщили представители отряда «ЛизаАлерт».
- Найден, погиб,
- написали они в своем паблике в соцсети.
Тело обнаружили спустя неделю после исчезновения в районе Спасской Губы и озера Нелгомозеро. До этого момента информации о местонахождении пропавшего не поступало.