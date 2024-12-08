Пропавшего в начале декабря в Карелии мужчину нашли мертвым

В Карелии завершились поиски 36-летнего мужчины, пропавшего 1 декабря. О прекращении поисковых работ сообщили представители отряда «ЛизаАлерт».

- Найден, погиб,

- написали они в своем паблике в соцсети.

Тело обнаружили спустя неделю после исчезновения в районе Спасской Губы и озера Нелгомозеро. До этого момента информации о местонахождении пропавшего не поступало.