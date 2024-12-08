Пылающий автобус с пассажирами потушили в Матросах

Сегодня днем, 8 декабря, в поселке Матросы Пряжинского района Карелия произошло возгорание рейсового автобуса. Как сообщил председатель Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков, пострадавших нет.

Инцидент произошел около 14:48, когда автобус, следовавший по маршруту Петрозаводск - Святозеро, остановился из-за неисправности. По словам водителя, он заметил дым, исходящий из моторного отсека, и принял решение остановить транспортное средство. Все пассажиры были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые к 15:06 полностью ликвидировали возгорание. В тушении пожара участвовали четыре сотрудника пожарной службы и две автоцистерны. После этого было проведено дополнительное орошение транспортного средства водой.

Министерство транспорта Карелии подтвердило, что все пассажиры будут доставлены до конечных пунктов другими автобусами. В ведомстве также выразили благодарность пожарным за быструю реакцию и успешное предотвращение возможных последствий. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН/ВКонтакте