В следкоме Карелии посмотрели телевизор и решили провести проверку ЖКХ

1 декабря 2020 г. в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором рассказана история жителей поселка Кетроваара, проживающих в аварийных домах с различными коммунальными проблемами, сообщает на своем ресурсе Следком Карелии.

Изложенная в сюжете информация явилась основанием для проведения доследственной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение,

– говорится в распространенном сообщении.

От редакции. Напомним, что программа началась в 16.00 и шла примерно до 16.30. «Петрозаводск говорит» писал об этом сегодня. А уже в 19.30, то есть всего спустя три часа, был выложен пост о проверке. Оперативно!



Исходя из данного сообщения, можно сделать вывод о медиапристрастиях сотрудников Следственного комитета Карелии. НТВ явно не их лидер, ведь после репортажа канала о Кетровааре, который прошел пару недель назад «возбудилась» только прокуратура. А вот Первый канал в Следкоме смотрят внимательно.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru