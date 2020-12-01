Жители Карелии полетят в Сочи по льготной цене

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидированных региональных авиаперевозок из международного аэропорта Сочи в регионы России, сообщает ИА "AK&M"



В сего в список попали 24 направления. Ожидается, что первые рейсы по специальным тарифам будут доступны к перелету с 1 января 2021 года. Их будут выполнять 8 авиакомпаний.

Уже известно, что «Северсталь» продолжит выполнять перелеты из Сочи в Петрозаводск по субсидируемым тарифам в период с 1 июня по 30 сентября 2021 года.

Воспользоваться правом перелета по специальным тарифам могут все пассажиры. Федеральный и региональные бюджеты будут компенсировать перевозчикам часть затрат, за счёт чего удастся снизить цены на билеты. Субсидировать перевозки будут только в указанные периоды, в остальное время рейсы будут коммерческими.

По остальным направлениям ситуация следующая.

«Азимут» в период с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря 2021 года будет обслуживать рейсы из Сочи в Брянск, Калугу, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. В списке субсидированных перелетов также значатся круглогодичные рейсы в Махачкалу и Псков.

Самолеты авиакомпании «РусЛайн» будут продолжать выполнять рейсы в Курск, Саранск и Тамбов. В расписании с 1 июня по 30 сентября 2021 года появится один новый маршрут в Йошкар-Олу.

Авиакомпания «Ямал» будет обслуживать рейсы в Новый Уренгой и Салехард, а также добавит два новых рейса в Надым и Ноябрьск. Все рейсы будут выполняться с 1 мая по 30 сентября будущего года.

Рейс авиакомпании Nordwind по маршруту Сочи-Магнитогорск будет доступен пассажирам в период с 1 января по 30 октября 2021 года. А авиакомпания Smartavia обслужит круглогодичный, субсидированный рейс в Архангельск.

Полетная программа авиакомпании S7 по льготным тарифам будет включать четыре рейса в: Иваново, Киров, Курган и Липецк. Рейсы будут обслуживаться в период с 1 мая по 30 сентября 2021 года.

Utair продолжит полеты во Владикавказ, Ставрополь и Элисту. Расписание полетов можно узнать на официальных сайтах авиакомпании.

Фото с сайта sochistream.ru