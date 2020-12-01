Жители Кетроваары на Первом канале в программе «Мужское и женское»

Нежданная популярность свалилась на жителей поселка Кетроваара. Внезапно, ситуацией с ЖКХ в этом населенном пункте заинтересовались федеральные телеканалы.

Все началось с того, что около двух недель назад съемочная группа НТВ посетила маленький поселок в Лахденпохском районе и сделала репортаж, который рассказывает про огромные счета, прячущиеся компании и неизвестных хозяев коммунального бизнеса.



После этого даже прокуратура Карелии возбудилась и начала проверку «по материалами СМИ».



Сегодня же вышла в эфир программа «Мужское и женское» на Первом канале, где с жителями Кетоваары общается сам «великий и ужасный» Гордон.

Чувства от просмотра программа противоречивые. Смотрите сами и делайте выводы.

Из особо интересного – беседа в прямом эфире с главой администрации Лахденпохского муниципального района Олегом Болговым. Этот замечательный управленец, прямо на всю страну без тени смущения признается, что узнал о проблеме жителей поселка… «из средств массовой информации».

Для справки. Это самый маленький район республики территорией всего 2210 кв. км (это примерно 45 на 50 км, то есть в хорошую погоду из центра, район можно увидеть чуть ли не весь сразу) и с населением в 12 тысяч человек!

Вот как характеризует впечатления от передачи житель Лахденпохьи Артем Леонов, благодаря которому мы получили этот репортаж.

«Не в восторге. Гордону с Барановской надо было поорать и наехать.

Взяли проблему, которая зрела десятилетиями, сделали для себя крайнего, поорали, не желая разбираться, пригрозили прокуратурой и упомянули несколько раз Уголовный кодекс.

За шумом и переполохом в "курятнике" не увидели (или не захотели увидеть?) единственного возможного решения для всех жителей этих развалюх - массового признания домов аварийными и скорейшего расселения людей по нормальным квартирам.

Этим вопросом у нас занимается республика. Никто из республиканских властей на программе даже не был обозначен.

В сухом остатке: покричали, поклеймили и... всё. Завтра пыль уляжется, послезавтра – забудется»,

– пишет Артем на своей странице в соцсети.



Фото – скришот с видео