Завтра на двух перекрестках в Петрозаводске заработают новые светофоры

С завтрашнего дня в двух районах Петрозаводска начнут работать недавно установленные светофоры, сообщает городская администрация.

Регулируемыми станут пешеходные переходы на пересечении улицы Древлянка с Березовой аллеей, а также на перекрестке в районе Пушкинской улицы, проспекта Карла Маркса и Фаддеевской улицы (она проходит за театром).

Кроме того, администрация Петрозаводска обращает внимание горожан на изменение режима работы светофоров, расположенных на пересечении Ключевского шоссе с улицами «Правды», Калинина и Лыжная, а также в районе улиц «Правды» и Варламова. Интервалы между включением сигналов изменились после соответствующей регулировки.

Водителей транспортных средств и пешеходов просят быть предельно внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, заранее планировать свой маршрут.

Фото с сайта tvernews.ru