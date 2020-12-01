Ремонт галереи городов-побратимов завершается в Петрозаводске

В Петрозаводске, на проспекте Ленина, завершается второй этап ремонта галереи городов-побратимов карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас подрядчик занимается ремонтом кровли. Ее покрывают металлочерепицей. Работы ведет ООО «Онего-строй».

В прошлом году был проведен первый этап работ. На месте появилась декоративная конструкция с 17 изображениями побратимов и российских партнеров Петрозаводска, а также карта, на которой световыми диодами указаны точки расположения городов. Входную зону выполнили в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника. Композицию дополнили газонами и скамьей из бруса. Фото пресс-службы мэрии