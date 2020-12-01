Проверяющие прошлись по автобусам и троллейбусам Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются рейды по контролю за соблюдением ограничительных мер в общественных местах - магазинах, заведениях общепита, на транспорте. Проверки проходят ежедневно, отмечает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сегодня очередной рейд состоялся на конечной остановке транспорта на улице Кемской. В автобусах была проверена периодичность санитарной обработки салонов. Также инспекция изучила средства, которыми пассажирам предлагают обрабатывать руки. В ходе рейда проведен мониторинг соблюдения масочного режима в автобусах маршрутов №№ 8, 9, 10, 17, 26 и в троллейбусе №1.

Напомним, что контроль за соблюдением ограничительных мер в транспорте усилен. За игнорирование масочного режима горожанам обещают штрафы вплоть до 30 тысяч рублей. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска