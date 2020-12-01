01 декабря 2020, 16:04
Новые детские площадки и тренажеры устанавливают в Петрозаводске
Оборудование монтируют на Каменноборской аллее и в районе Сулажгорского кирпичного завода
В Петрозаводске идет работа по установке новых детских площадок и уличных тренажеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Так, ведутся работы на Каменноборской аллее. Здесь планируется разместить две зоны отдыха: у аллеи собирают спортивный комплекс с тренажерами и игровые конструкции для детей.
Две детские площадки установят в районе СКЗ. Одна появится в парке - монтаж уже идет, вторая - в районе улицы Детской. Здесь уже демонтировали старые аварийные элементы конструкций и приступили к монтажу новых объектов.
Подрядчик также ремонтирует урны, скамейки и поврежденные детали на детских и спортивных площадках в разных микрорайонах карельской столицы. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска