Сладкоежку и любителя горячительных напитков задержали в Карелии

Вневедомственная охрана в выходные задержала двух мужчин, оба польстились на товары в магазинах, но оплачивать их не стали. Один воришка попался в Олонце, другой – в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Тревожная кнопка сработала в сетевом магазине на улице Урицкого в Олонце. Оказалось, 25-летний молодой человек пытался незаметно проскользнуть мимо кассы с вареньем. Юношу задержали и передали полицейским.

В Петрозаводске попытка хищения произошла в одном из гипермаркетов. Там 36-летнего мужчину поймали на краже алкогольной продукции. Гражданина задержали и доставили в отделение полиции. // Фото: rampa55/ pixabay.com