Женщина родила дома и выбросила младенца с четвертого этажа

Жительница Москвы родила ребенка у себя дома и выбросила в окно. Мать и младенца госпитализировали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, инцидент случился в квартире одного из домов по улице Ставропольской. Там 30-летняя женщина произвела на свет мальчика.

Затем она положила ребенка в пакет и швырнула из окна четвертого этажа вниз. Как ни удивительно, младенцу удалось выжить. Мальчика увезли в больницу, его мать тоже. Прокуратура ведет проверку. // Фото: источник