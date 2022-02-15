Обманувшего почти 100 человек мошенника задерживали с СОБРом

Задерживать подозреваемого в мошенничестве мужчину в Карелии пришлось не только полицейским, но и бойцам СОБРа. В операции принимали участие сотрудники СОБР «Карху», сообщили в Росгвардии.

Злоумышленник публиковал в Сети объявления и предлагал оказать услуги по перевозке грузов, продаже машин и контейнеров с доставкой в любой регион России.

Сделки он оформлял с помощью фиктивных договоров. Возбуждено уголовное дело по восьми эпизодам, ущерб превысил два миллиона рублей. Следователи проверяют причастность фигуранта к совершению еще 90 подобных деяний. // Фото, видео: источник