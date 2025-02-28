Skype прекратит работу через два месяца

Легендарный сервис голосовых и видеозвонков Skype в скором времени прекратит свою работу. Об этом сообщает портал XDA Developers.

По данным источника, в последнем обновлении программного обеспечения компании Microsoft, которой принадлежит сервис, содержится строчка, в которой пользователям сообщают о том, что с мая 2025 года Skype перестанет работать. Юзерам предлагают перейти на сервис Teams.

Сервис Skype работал с 2003 года и завоевал огромную популярность по всему миру. Microsoft купила сервис в 2011 году. В 2017-м компания создала программу с аналогичным функционалом Teams. XDA Developers подчеркивает, что компания Microsoft ранее агрессивно предлагала пользователям перейти на новый сервис.