Магнитная буря началась на Земле

На Земле началась магнитная буря класса G2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сегодня днем нашей планеты достигло облако плазмы, выброшенной в ходе вспышки на Солнце 25 февраля. Буря началась примерно в 14:30 по Москве. Геомагнитные возмущения могут продлиться несколько часов.

Существует вероятность наблюдения полярных сияний в темное время суток, в том числе и в Карелии.