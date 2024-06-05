Сквер Попова благоустраивают в Петрозаводске

В Петрозаводске началось благоустройство сквера Попова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Работы на общественной территории на Древлянке ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В сквере замостят пешеходную дорожку, приведут в порядок прилегающий к ней газон, установят урны и скамейки.

Напомним, всего в рамках программы в этом году в Петрозаводске будут благоустроены семь общественных территорий. // Фото мэрии