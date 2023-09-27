Скрывшегося от следствия виновника ДТП ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Дмитрия Богданова 1993 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек скрылся от дознания. Он подозревается в совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Всех, кто знает, где находится этот мужчина, просят звонить по телефону 8981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК