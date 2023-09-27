27 сентября 2023, 18:09
Автомобили столкнулись на Октябрьском проспекте в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла инцидент в карельской столице
Сегодня в 17:25 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую по главной дороге. Избежать столкновения второму водителю не удалось.
В результате ДТП траснпортные средства получили повреждения, а движение на перекрестке в час пик оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink