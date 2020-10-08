08 октября 2020, 17:58
Скрывающийся от суда молодой человек разыскивается в Петрозаводске
Полиции карельской столицы требуется помощь бдительных граждан
Очередной житель карельской столицы, скрывающийся от суда, разыскивается полицией.
«Сотрудниками Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Антон Андреевич Волконский 1979 года рождения, который скрывается от суда»,
– говорится в сообщении пресс-центра МВД по РК.
Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать их по номеру телефона: +7-981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.