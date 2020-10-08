Скрывающийся от суда молодой человек разыскивается в Петрозаводске

Очередной житель карельской столицы, скрывающийся от суда, разыскивается полицией.

«Сотрудниками Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Антон Андреевич Волконский 1979 года рождения, который скрывается от суда»,

– говорится в сообщении пресс-центра МВД по РК.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать их по номеру телефона: +7-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.