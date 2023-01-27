Скорая и пожарные работали на месте ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 8:22 в Петрозаводске на улице Луначарского произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля, ехавшие в противоположных направлениях. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, пожарные, дорожная полиция.

Движение по магистрали оказалось затруднено. Транспортные средства получили серьезные повреждения. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / vk.com