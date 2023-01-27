Жительница Петрозаводска искала работу и нарвалась на мошенников

В полицию Петрозаводска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с ее счета незаконно списали 162 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что искала работу и нашла в интернете подходящий вариант. С ней связалась женщина, которая предложила удаленно проверять тексты. Платить обещали раз в неделю, для получения денег следовало оформить банковскую карту. Собеседница прислала некую ссылку и убедила петрозаводчанку ввести реквизиты своей карты. После этого и произошло списание денег.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com