Должник подставил продавца автомобиля на десятки штрафов

Житель Карелии в течение полугода регулярно совершал нарушения правил дорожного движения на купленном автомобиле. При этом он не торопился регистрировать покупку на свое имя – машина продолжала числиться на прежнем владельце.

По сообщению пресс-службы УФССП республики, житель Питкярантского района накопил за шесть месяцев штрафов на сумму более 20 тысяч рублей и оплачивать их не собирался, возложив все на плечи бывшего владельца. Приставы возбуди 36 исполнительных производств, уведомив его о добровольном погашении суммы в установленный пятидневный срок.

Прежний владелец стал заложником ситуации. Но он предоставил договор купли-продажи транспортного средства. На машину был наложен запрет на регистрационные действия. И кроме основного долга настоящему должнику пришлось выплатить еще и исполнительный сбор. // фото: r10.fssp.gov.ru.