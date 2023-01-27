Главу Крошнозера наказали за поездки на служебном авто в личных целях

Главу Крошнозерского сельского поселения Любовь Пономареву наказали за использование служебной машины не в рабочих целях.

Прокуратура Пряжинского района провела проверку и выявила признаки правонарушения, в декабре прошлого года было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «самоуправство».

Мировой суд по итогам рассмотрения дела назначил Пономаревой штраф. Также прокуратура направила Совету сельского поселения представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Совет вынес главе поселения устное замечание.

Сама Пономарева в беседе с журналистом «Петрозаводск говорит» о совершенном нарушении сказала следующее: «Ну проехала один раз, заплатила штраф». По словам главы Крошнозера, ей пришлось заплатить 300 рублей. // фото «Петрозаводск говорит»