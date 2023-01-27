Мужчина умер на рабочем месте в Карелии

Государственная инспекция труда провела расследование смерти сотрудника племсовхоза «Мегрега». Выводы комиссии представлены на сайте ведомства.

Сообщается, что в один из дней рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий скончался на рабочем месте на предприятии. Было установлено, что сотрудник умер из-за проблем с сердцем.

Комиссия пришла к выводу, что произошедшая трагедия не связана с производством. // Фото: unsplash.com