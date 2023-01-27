27 января 2023, 10:45
Мужчина умер на рабочем месте в Карелии
Госинспекция труда выяснила причины происшествия в племсовхозе «Мегрега»
Государственная инспекция труда провела расследование смерти сотрудника племсовхоза «Мегрега». Выводы комиссии представлены на сайте ведомства.
Сообщается, что в один из дней рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий скончался на рабочем месте на предприятии. Было установлено, что сотрудник умер из-за проблем с сердцем.
Комиссия пришла к выводу, что произошедшая трагедия не связана с производством. // Фото: unsplash.com