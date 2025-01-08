08 января 2025, 08:57
Скользкий поворот: в миллиметре от серьезного ДТП
Ситуация на дорогах остается неблагоприятной, говорят синоптики
Вчерашнюю опасную ситуацию на перекрестке Балтийской и Лыжной в Петрозаводске комментируют водители в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Коварство этого перекрестка знают многие – здесь часто случаются разного рода ДТП.
На видео с камеры «Ситилинк» видно, как легковой автомобиль неудачно входит в поворот, не может погасить скорость на скользкой дороге и вылетает в сугроб на разделительной полосе. Чудом умудряется его объехать следующий автомобиль в потоке.
«Это ещё снежной каши нет, при ней бы на встречку мог перелететь...»,
- справедливо отметил один из участников обсуждения.
Сегодня на дорогах будет особенно скользко, предупредили синоптики.