Еще одно кафе вспыхнуло в главном туристическом городе Карелии

В Сортавале вспыхнуло еще одно кафе. О пожаре спасателям стало известно 7 января в 19:30.

Пожар вспыхнул в подсобке в кафе «Крона» на улице Кирова. На момент возгорания заведение не работало. В результате пожара никто не пострадал, но помещение подсобки оказалось повреждено.

Причину возгорания в кафе устанавливают. Но, возможно, пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электрообрудования.

Днем 6 января в «Аркобалено» взорвался бытовой газ, начался пожар. В результате один человек получил ожог руки. Прокуратура проводит проверку. // фото VK-группа «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»