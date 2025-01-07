07 января 2025, 21:00
Происшествия

Стали известны результаты обследования дома, где взорвался газ

Первичное обследование дома на Луначарского показало, что несущие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии

7 января специалисты Дирекции по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии завершили обследование жилого дома на Луначарского, 19, в Петрозаводске, где вечером 6 января взорвался газ. О результатах первичной проверки доложил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

По предварительной оценке, все несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии. Пострадали межкомнатные перегородки и окна дома. Более точную оценку состояния здания может дать проверка с применением диагностического комплекса «Струна», который использует МЧС России. Запрос уже направлен.

Дом находится под охраной МВД. Все жильцы были эвакуированы. По поручению главы республики Артура Парфенчикова нуждающиеся обеспечены временным жильем и питанием. К оказанию помощи подключились волонтеры центра «Мосты добра». В Петрозаводске введен режим ЧС. Решается вопрос о размере выплат пострадавшим. // фото с сайта правительства РК

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Виктор Россыпнов