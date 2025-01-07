Коммунальными авариями в Карелии заинтересовалась прокуратура

Коммунальные беды накрыли Карелию в начале года. Замерзает и прорывает в разных районах, столицу республики участь не миновала.

Днем 7 января затопило Ключевское шоссе. После обеда без горячей воды и отопления остались несколько домов в том районе.

В Пяозерском в доме на Озерной замерз водопровод, начала замерзать канализация. Как пишут в соцсети, воды нет уже с 4 января. В Кеми все, что должно смываться, вдруг полилось наружу. Фонтаны из канализации разливаются во дворах и по улицам, в квартирах - неприятный запах.

Аварии в Петрозаводске, Кеми и Лоухском районе, о которых пишут в СМИ и соцсетях, привлекли внимание прокуратуры. Надзорный орган организовал проверки.

«Прокуроры проверят исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дадут оценку полноте и эффективности принятых ответственными лицами мер по предупреждению и устранению последствий коммунальных аварий»,

- сообщили 7 января в пресс-службе прокуратуры Карелии.

По итогам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. // фото «Петрозаводск говорит»