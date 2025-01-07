Горячую воду и тепло отключили в нескольких домах на Ключевском шоссе

Днем 7 января в нескольких домах на Ключевском шоссе отключили отопление и горячую воду.

По сообщению ЕДДС, в 15:35 без тепла и горячей воды остался дом №7. В это же время отопление и горячее водоснабжение отключили в домах №9 и №9-а.

Причиной отключений стало повреждение на внутридомовой инженерной системе. Повреждение устраняют.

Сегодня днем Ключевское шоссе заливала вода, поток хлынул и в подвал дома №9. Впоследствии сообщалось, что воду перекрыли, а коммунальную аварию устраняют. Движение по шоссе временно ограничивали.

В паблике РКС-Петрозаводск сообщали, что произошло повреждение на водоводе в районе дома №5 на Ключевском шоссе, но людей не отключали. // фото unsplash.com