07 января 2025, 17:03
Горячую воду и тепло отключили в нескольких домах на Ключевском шоссе
Специалисты устраняют повреждение на внутридомовой инженерной системе
Днем 7 января в нескольких домах на Ключевском шоссе отключили отопление и горячую воду.
По сообщению ЕДДС, в 15:35 без тепла и горячей воды остался дом №7. В это же время отопление и горячее водоснабжение отключили в домах №9 и №9-а.
Причиной отключений стало повреждение на внутридомовой инженерной системе. Повреждение устраняют.
Сегодня днем Ключевское шоссе заливала вода, поток хлынул и в подвал дома №9. Впоследствии сообщалось, что воду перекрыли, а коммунальную аварию устраняют. Движение по шоссе временно ограничивали.
В паблике РКС-Петрозаводск сообщали, что произошло повреждение на водоводе в районе дома №5 на Ключевском шоссе, но людей не отключали. // фото unsplash.com